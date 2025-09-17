En la última gala de Yo Soy, la imitadora Flavia Alcántara salió al escenario caracterizada como Dua Lipa y cantó “Break my heart”. La joven participante aseguró en el backstage que estaba “tranquila y con ganas de salir al escenario”, antes de mostrar toda su energía en los conciertos en vivo.

Tras su presentación, el jurado valoró algunos avances, pero también le señaló aspectos a mejorar. Carlos Alcántara comentó: “He visto avances con respecto a lo que te dijimos, fuiste más sensual y más segura. Busca la cámara porque esa es la conexión que tienes con el público que está en sus casas”.

Por su parte, Jely Reátegui opinó: “Falta flexibilidad para que tú puedas disfrutar más de tu presentación”.

Finalmente, Ricardo Morán destacó: “El timbre se ha parecido, la forma de caminar también, pero en el inglés no”.

¿Logrará Flavia Alcántara superar estas críticas y mantenerse en competencia? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy para descubrirlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!