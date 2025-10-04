En “Yo Soy”, después de una impactante noche repleta de talentos, sorpresas y sonrisas, llegó el momento más difícil: la eliminación. El primero en dejar la competencia fue Emanuel Noir, quien recibió un aplauso de pie de parte del jurado y del público, además de un emotivo abrazo colectivo de sus compañeros. La segunda despedida de la noche fue la de Paul McCartney, que se marchó en medio del consuelo amoroso y las lágrimas de sus colegas, sumando también el reconocimiento de todos con una ovación de pie.

Ambos participantes se mostraron agradecidos por la experiencia, destacando que el mayor premio fue el cariño del público y el haber compartido escenario con sus compañeros: “El mejor premio fue conocer a estos chicos”, aseguraron conmovidos.

¿Quiénes serán los próximos en abandonar la competencia? ¿Qué sorpresas traerá la siguiente gala? ¡No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”!

