En una noche intensa de “Yo Soy”, el escenario se llenó de expectativa cuando se reveló el resultado final: los imitadores de Pedro Fernández y Nelson Pinedo fueron sentenciados, quedando en riesgo tras una competencia reñida y presentaciones muy comentadas por el jurado. La gala cerró entre aplausos, nervios y emoción del público presente.

Mientras tanto, los imitadores de Josimar, Sam Smith, Manolo Otero, Alejandra Guzmán y Green Day celebraron al ser anunciados como participantes que avanzan a la siguiente etapa. Cada uno de ellos logró conquistar al jurado con propuestas sólidas, mejoras notorias y entregas llenas de personalidad, asegurando así su permanencia en la competencia. Con estilos distintos pero una determinación compartida, los cinco demostraron por qué siguen firmes en el camino del show.

¿Qué cambios traerá esta sentencia para los imitadores en riesgo? ¿Lograrán recuperarse y sorprender al jurado para seguir en competencia? No te pierdas todo lo que viene y sigue disfrutando cada gala de “Yo Soy”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!