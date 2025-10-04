En “Yo Soy”, Denisse Guerrero (de Belanova) presentó una conmovedora interpretación de “Mariposas”, logrando conectar con los asistentes, quienes la acompañaron con sonrisas y aplausos durante todo su número.

Los comentarios de los jurados fueron unánimes en destacar su crecimiento artístico. Jely Reátegui subrayó el esfuerzo en la implementación de las recomendaciones previas y aplaudió la evolución en su manejo corporal. Cachín Alcántara celebró la precisión vocal de la participante, diciendo que “le atinó a todas las notas, lo que significa un gran avance”. Por su parte, Ricardo Morán resaltó que “no solo el timbre de voz estaba bien, sino que el manejo del cambio de notas fue genial”, dejando claro su admiración por el desempeño de la concursante.

¿Seguirá Denisse Guerrero consolidándose como una de las favoritas del público y del jurado? ¿Podrá mantener este nivel en sus próximas presentaciones? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

