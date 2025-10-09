El escenario de Yo Soy fue testigo de una emotiva despedida. Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero, se despidió del programa luego de ser eliminada de la competencia. Su dulzura, carisma y talento conquistaron al público desde su primera presentación.

Antes de dejar el set, la participante agradeció al jurado, a la producción y a todos los que la acompañaron durante su recorrido: “De verdad que muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, porque realmente ha sido un gran aprendizaje. Creo que toda esta experiencia me va a ayudar muchísimo. Llegar hasta aquí ha sido un reto muy grande, y estoy muy agradecida con todos ustedes.”

Con la voz entrecortada, Karin también dejó un mensaje de aliento para quienes sueñan con pararse en el mismo escenario: “Quiero invitar a toda la gente que está viendo este programa a que lo intenten, porque esta es una ventana muy bonita. Muchas gracias a todos los que me han apoyado. Gracias de corazón.”

¿Será esta la última vez que veamos a Karin en el escenario? No te pierdas los próximos programas de Yo Soy y descubre quiénes continúan sorprendiendo al jurado.

