En Yo Soy, Denisse Guerrero continúa consolidándose como una de las favoritas del público, pues hasta el momento no ha caído en sentencia y cada gala muestra más seguridad. Incluso, cuenta con el respaldo de la cantante original, quien celebró que la imiten en el programa.

Tras su presentación, el jurado destacó su avance. Jely Reátegui señaló: “Estás mucho mejor plantada y tus pies se mantuvieron en su sitio, me ha encantado, felicidades”.

Por su parte, Carlos Alcántara comentó: “Ya tienes el personaje, tienes que hacer las cosas tuyas y con naturalidad”. Finalmente, Ricardo Morán destacó: “El timbre sigue mejorando, valoro tu esfuerzo de interactuar más con la banda”.

¿Podrá Denisse Guerrero llegar hasta la gran final sin conocer la sentencia? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

