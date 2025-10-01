En una noche que arrancó con mucha expectativa tras la eliminación de 2 Unlimited, Gilda y Makuko Gallardo en la gala pasada, Yo Soy abrió la quinta ronda con Denisse Guerrero, interpretada por Karin Idol, quien se midió al “Reto del Espejo” con el tema “Por ti”.

Vestida de rosa, la participante transmitió seguridad desde el inicio y logró conectar con el público. El jurado coincidió en que mostró gran solidez en su interpretación. Carlos Alcántara comentó: “Tu trabajo tiene grandes resultados, por momentos parecías la verdadera Denisse Guerrero, te felicito porque me encantó tu presentación”. Jely Reátegui añadió: “Hay resultados después de tanto trabajo, se te ve más fuerte y plantada en el escenario”.

Finalmente, Ricardo Morán resaltó: “El timbre es muy parecido, la parte actoral también, ha sido una buena presentación”.

¿Logrará Denisse Guerrero consolidarse en esta etapa decisiva? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y sigue cada presentación.

