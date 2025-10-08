La semana final de Yo Soy continuó con una explosión de pop electrónico. Karim Idol, imitadora de Denisse Guerrero, vocalista de la icónica banda mexicana Belanova, interpretó uno de los temas más representativos del grupo, combinando carisma, energía kawaii y una estética cuidada que evocó la esencia de los 2000.

La participante destacó por su puesta en escena colorida y por mantener la delicadeza vocal característica de la intérprete original, conectando con el público gracias a su frescura y presencia escénica.

“¡Felicitaciones Karim Idol! Tú sabes que me encanta… Lo único que te voy a decir es que tengas cuidado a la hora de ir a los agudos. Más aplomo, no te vayas hacia arriba, que tu cuerpo no vaya hacia arriba para que no pierdas afinación. Pero si yo pudiera votar ahorita… votaría por ti porque sabes que me encanta verte”, expresó Jely Reátegui, visiblemente entusiasmada con su número.

Por su parte, Carlos Alcántara destacó el impacto que genera su presencia en el escenario: “Yo cuando te veo digo… ¿cómo hacemos?, ¿quién te va a superar? Y yo creo que hay alguien que te puede superar. Tú, tú misma”.

Finalmente, Ricardo Morán hizo un análisis técnico de su evolución vocal a lo largo de la temporada: “Hoy arrancaste muy sólida. Me hizo reconocer cuánto has crecido y cuánto se ha aprendido técnicamente en este tiempo. Todavía hay trabajo que hacer en el timbre de voz para engrosarlo un poco más, pero se nota la mejora”.

¿Podrá Karim seguir sorprendiendo con su versión de la voz más dulce del pop mexicano? No te pierdas las próximas galas EN VIVO de Yo Soy.

