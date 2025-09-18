En Yo Soy, los conciertos están cada vez más intensos, y la segunda ronda reúne a los participantes que lograron avanzar tras la primera gala, entre ellos Denisse Guerrero de Belanova, quien llegó directamente a esta etapa de la competencia. La artista se presentó con un estilo único, mostrando todo su talento y energía frente al público y al jurado.

Luego de su presentación, los comentarios de los jurados fueron: Jely Reátegui comentó que había trabajado en el manejo corporal y le sugirió seguir trabajando en eso, Carlos Alcántara comentó acerca del cambio en su imitación: “ya no eres un anime”, señalando que ahora sí se sentía como la artista original, Ricardo Morán declaró que estaba de acuerdo con sus compañeros, diciendo que solo por ciertos momentos se iba de su papel, pero que en general había una notable mejora, sin embargo, no pasó desapercibido la falta del acento mexicano.

El público está atento para ver si Denisse Guerrero logra convencer al jurado y seguir avanzando en la competencia. ¿Seguirá brillando en Yo Soy?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!