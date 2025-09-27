En “Yo Soy”, Denisse Guerrero conquistó al público con su imitación de “Cada Qué…”, logrando que la audiencia acompañara la presentación con aplausos y movimientos al ritmo de la música. Su desempeño reflejó el avance y la dedicación que ha puesto en cada presentación.

Jely Reátegui destacó que cada vez se ve más a Denisse en escena, elogiando su interacción con la banda y el público, además de cómo integra todas las recomendaciones. Cachín valoró que cada corrección que recibía la aplicaba de inmediato, resaltando la buena afinación alcanzada en esta ocasión. Finalmente, Ricardo Morán reconoció que fue una muy buena presentación, señalando mejoras en el manejo de voz y la fijación de la mirada, aunque todavía con detalles por pulir: “Vas avanzando y se nota mucho tu crecimiento en el escenario”.

¿Seguirá sorprendiendo Denisse Guerrero con cada una de sus interpretaciones? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy” y acompaña cada presentación.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!