En la primera noche de eliminación de Yo Soy, la tensión fue máxima, ya que tres artistas tuvieron que abandonar definitivamente la competencia. La gala dejó emociones fuertes y momentos de impacto en el escenario.

Carlos Alcántara anunció al primero en despedirse: “El primer eliminado de esta temporada es Tego Calderón”. Luego, Jely Reátegui reveló el segundo nombre: “Es eliminado de la competencia Eddy Herrera”. Finalmente, fue Ricardo Morán quien sentenció: “Dua Lipa”, quien recibió un emotivo abrazo de sus compañeros tras conocer la decisión.

Con estas salidas, 2 Unlimited, Los Ilegales, Rubén Blades, Feid, Daddy Yankee y Raphael lograron permanecer en competencia y tendrán una nueva oportunidad de seguir luchando por el título.

¿Quién será el próximo en caer y quién se consolidará como favorito en esta temporada? No te pierdas las siguientes galas de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!