Yo Soy Conciertos 2025: Daddy Yankee prende el escenario con “Lo Que Pasó, Pasó”
El reguetón se hizo presente en la tercera ronda de conciertos de Yo Soy con la imitación de Daddy Yankee.
En una noche llena de ritmo y energía, Yo Soy presentó a Daddy Yankee, quien interpretó el éxito mundial “Lo Que Pasó, Pasó”. El participante puso a bailar a todos con una puesta en escena que encendió el escenario.
El jurado coincidió en que la imitación mantiene la fuerza del “Big Boss”. Carlos Alcántara comentó: “Esta canción es tan famosa que yo soy un admirador de tu trabajo, pero ahora debo decirte que empezaste mal y terminaste mal, tu voz me pareció estridente”. Jely Reátegui señaló: “Hay que meterle más flow, tienes buen manejo escénico, pero hay que trabajar en la melodía”. Finalmente, Ricardo Morán resaltó: “Esta presentación no me ha gustado, vamos a ver quiénes van cayendo, porque esta presentación no ha estado buena”.
¿Logrará Daddy Yankee consolidarse como uno de los imitadores más fuertes de la temporada? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y sigue cada presentación.
