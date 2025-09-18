En la gala de Yo Soy, la energía subió al máximo con la presentación de Ghandi Regalado, quien imitó a Daddy Yankee interpretando el éxito “Shaky Shaky”. Desde su ingreso, el participante aseguró: “Vengo con la energía a tope y a entregarlo todo en el escenario”, y cumplió con su promesa al poner a bailar al público y al propio jurado.

La presentación fue tan contagiante que incluso los jueces no pudieron ocultar que disfrutaban del show. Tras su actuación, Carlos Alcántara destacó: “Ya tengo a mi caballo ganador, si te está viendo Daddy Yankee creo que tú lo puedes reemplazar”.

Por su parte, Jely Reátegui señaló: “Eres el verdadero Daddy Yankee, muy bien, esto es lo que queremos ver”. Finalmente, Ricardo Morán sorprendió con su elogio: “¡Qué lechero eres! Tu debilidad es la afinación y esta canción es casi toda rapeada, te ha salido impecable. Muy buen fraseo, voz limpia y creo que es la mejor presentación de la temporada hasta el momento”.

¿Logrará Ghandi Regalado mantenerse como favorito y avanzar sin problemas en la competencia? No te pierdas lo que viene en las próximas galas de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!