En la esperada Noche de Eliminación de Yo Soy, el imitador de Daddy Yankee subió al escenario decidido a demostrar por qué merece continuar en la competencia. Con una puesta en escena llena de energía y movimientos que hicieron bailar al público, el participante entregó toda la actitud del reguetonero.

Luego de la presentación, el participante dijo que recién se había aprendido la canción y que dio todo de sí para que salga lo mejor posible. El jurado reconoció el esfuerzo, pero también marcó algunos puntos a mejorar. Carlos Alcántara comentó: “Veo a un cantante con raza, necesitas estas dificultades para salir adelante”. Jely Reátegui destacó: “Lo de hoy es un reto grande, no sabías la canción y lo has asumido, tienes que cuidar los tiempos, a veces te adelantas”.

Finalmente, Ricardo Morán fue directo: “En esta tercera semana, vamos conociendo a los participantes, muchas veces corres y gritas, tu fuerte no es lo melódico, sino lo rapeado. Debes vivir y respirar el mismo aire que el público”.

¿Conseguirá Daddy Yankee salir fortalecido de esta prueba y mantener viva su imitación? No te pierdas lo que viene en Yo Soy Conciertos 2025.

