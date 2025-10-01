Yo Soy Conciertos 2025: Daddy Yankee enciende el escenario con “Que tire pa’ lante”
El reguetón volvió a sonar con fuerza gracias a la interpretación de Ghandi Regalado.
La quinta ronda de Yo Soy continuó con la imitación de Daddy Yankee, a cargo de Ghandi Regalado, quien enfrentó el “Reto del Espejo” con “Que tire pa’ lante”. La energía y los pasos de baile hicieron vibrar al público desde los primeros segundos.
Carlos Alcántara fue directo: “Ya sabemos que necesitas riesgo para vivir, hoy demostraste que SÍ imitas a Daddy Yankee, pusiste a bailar al público y eso me ha gustado”. Jely Reátegui comentó: “Mejoraste en los tiempos y en la melodía, te vi disfrutar y eres bueno cuando lo haces, no puedes retroceder”.
Finalmente, Ricardo Morán apuntó: “Cantar con Daddy Yankee te ha ayudado, pero tienes que tener mejor dicción”.
¿Conseguirá Daddy Yankee mantenerse sólido frente a los retos de la competencia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.
