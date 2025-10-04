En “Yo Soy”, Daddy Yankee se presentó con la icónica canción “Somos De Calle”, logrando que el público se levantara de sus asientos para bailar y saltar al ritmo del reguetón. Su actuación estuvo cargada de energía y carisma, dejando en claro su dominio en el escenario.

Jely Reátegui aplaudió su progreso: “me gustó ver cómo incorporaste la sugerencia de los jurados respecto al manejo corporal y la energía, fue una presentación que dio gusto”. Cachín Alcántara resaltó su impacto: “me pareció ver al original en concierto, moviendo masas y todo”. Por su parte, Ricardo Morán señaló algunos detalles: “hubo fallos en la afinación en ciertas partes, pero con tu esfuerzo no volvió a ocurrir y al final fue una gran presentación, un muy buen trabajo”.

¿Seguirá creciendo este imitador hasta convertirse en uno de los favoritos de la temporada? ¿Logrará mantener la energía y sorprender con sus próximos shows? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

