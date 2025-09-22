En la segunda gala de eliminación de Yo Soy, el imitador de Daddy Yankee, Ghandi Regalado, se jugó su permanencia en el programa interpretando el clásico tema “Rompe”. Su performance mantuvo en vilo tanto al público como al jurado, que evaluó de cerca su continuidad en la competencia.

Tras la presentación, Jely Reátegui lo felicitó y le dijo: “Cada vez que te sentencian, sube tu energía y estás menos ansioso, muy bueno”.

Por su parte, Carlos Alcántara destacó: “Esto ha estado muy sólido, una imitación totalmente creíble, tuviste control total de la canción”.

Finalmente, Ricardo Morán fue más crítico y comentó: “Qué suerte tienes, te encanta vivir al borde de la eliminación. Controlaste bien la energía”.

¿Logrará Daddy Yankee seguir avanzando en la competencia o quedará fuera de la temporada? No te pierdas los próximos conciertos de Yo Soy.

