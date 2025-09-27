Yo Soy Conciertos 2025: Daddy Yankee BRILLA con “Impacto” y recibe elogios por su SEGURIDAD en el escenario, ¿opinará lo mismo el jurado?
El participante demostró confianza y dominio, logrando una presentación que contagió al público y convenció al jurado.
En “Yo Soy”, Daddy Yankee se subió al escenario con gran seguridad e interpretó “Impacto”, disfrutando de la canción desde el primer momento. Su energía y confianza se reflejaron en cada movimiento, consolidando una presentación sólida.
Cachín fue directo y le dijo: “No era ni la canción, ni el día, eras tú. No te diste ningún tiempo para desconcentrarte y la hiciste totalmente tuya”. Jely Reátegui reconoció que estuvo “un poquiiiito adelantado”, aunque pasó desapercibido, y destacó que había aprendido a dosificar mejor su energía: “No le temas a los vacíos, felicitaciones por tu gran presentación”.
Por su parte, Ricardo Morán aseguró que la calma le estaba sentando bien, señalando que supo superar los obstáculos que se presentaron: “Te felicito por mantenerte firme y te recomiendo sostener esa calma en tus próximas presentaciones”.
¿Seguirá Daddy Yankee manteniendo esa seguridad y sorprendiendo al jurado? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy” y acompaña cada nueva interpretación.
