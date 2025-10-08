La semana final de Yo Soy comenzó a pura energía urbana. Ghandi Regalado, imitador del ícono puertorriqueño Daddy Yankee, abrió la gala con una potente interpretación de “Somos de calle”, uno de los temas más emblemáticos del reguetón. Con luces intensas, coreografías marcadas y un despliegue escénico sólido, el participante hizo vibrar al público desde el primer momento.

La presentación fue bien recibida por el jurado. Jely Reátegui destacó su seguridad sobre el escenario: “Felicitaciones, gran presentación, tuviste aplomo y estuviste seguro”. Por su parte, Carlos Alcántara valoró la ejecución y la conexión con la audiencia: “La tarea está cumplida, ahora todo está en las manos del público”. Finalmente, Ricardo Morán resaltó la mejora vocal que ha mostrado Ghandi en esta etapa decisiva: “Empezaste bien, ha mejorado la afinación y eso lo debo felicitar y reconocer”.

Con esta actuación, el intérprete reafirma su lugar como uno de los más sólidos de la competencia, manteniendo el estilo enérgico y el “flow” característico del máximo exponente del reguetón.

¿Logrará asegurar su pase a la gran final? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy y apoya a tu favorito.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!