En Yo Soy, la noche estuvo cargada de emociones y nerviosismo. Los participantes se jugaron su permanencia en el escenario, mientras el jurado debía decidir quiénes continuaban y quiénes pasaban a la temida Noche de Sentencia. Nadie quería caer en esta instancia, pues mañana tres competidores quedarán fuera para siempre.

Durante la gala, Jely Reátegui sorprendió al anunciar: “Sí es Pedro Infante”, y sentenció al imitador de Feid.

Por su parte, Ricardo Morán salvó a Paul McCartney, mientras Carlos Alcántara envió a Daddy Yankee a sentencia.

En las últimas decisiones, José José fue salvado por Jely Reátegui, Denisse Guerrero por Ricardo Morán, y finalmente Jack Black recibió el pase directo, dejando a Rubén Blades como otro de los sentenciados.

¿Quiénes serán los tres eliminados de esta temporada? No te pierdas la próxima gala de Yo Soy Conciertos 2025 y descubre quién seguirá en carrera.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!