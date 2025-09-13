En Yo Soy Conciertos 2025 se vivieron momentos de gran tensión en la primera gala en vivo. Tras cada presentación, el jurado determinó quiénes seguían en competencia y quiénes pasaban directamente a la Noche de Sentencia.

Ricardo Morán sorprendió con frases claras: “Sí es Nicky Jam”, confirmando al reguetonero como salvado; mientras que para 2 Unlimited afirmó: “No es 2 Unlimited”.

Jely Reátegui se pronunció con un “Sí es Joy” y más tarde sentenció con un “No es Raphael”. Por su parte, Carlos Alcántara señaló: “Sí es Emilia”, mientras que Jely agregó: “Sí es Christian Yaipén”.

Al final, la decisión quedó entre Jim Morrison y Eddy Herrera. Con suspenso, Ricardo Morán sentenció: “Sí es Jim Morrison”, dejando a Eddy Herrera como el primer sentenciado de la temporada.

¿Podrá Eddy Herrera salvarse en la siguiente gala o será uno de los primeros eliminados? No te pierdas todo lo que sucede en Yo Soy 2025.

