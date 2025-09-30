En una de las galas más intensas de Yo Soy, el escenario vibró con cada presentación, pero también se despidió a tres imitadores que dejaron huella en la competencia.

Tras una ardua noche de eliminación, 2 Unlimited, Gilda y Makuko Gallardo no lograron convencer al jurado y tuvieron que abandonar el programa entre aplausos y la ovación del público. Sus actuaciones, cargadas de energía y sentimiento, no alcanzaron para continuar en carrera, pero sí para robarse el cariño de los seguidores del programa e incluso de sus compañeros que terminaron muy dolidos e incluso llorando por las eliminaciones.

A su vez, los imitadores de Emanuel Noir, Emilia Mernes, Nicky Jam, Christian Yaipén y Paul McCartney fueron confirmados como los grandes sobrevivientes de la noche, listos para seguir luchando en el escenario.

La competencia se pone cada vez más reñida y las emociones están a flor de piel. ¿Quién logrará llegar hasta la gran final? ¡No te pierdas lo que se viene en las próximas galas de Yo Soy!

