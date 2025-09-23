El programa Yo Soy vivió una intensa Noche de Eliminación en la que dos participantes se despidieron de la competencia. Jack Black y Los Ilegales no lograron convencer al jurado y fueron eliminados del escenario, generando gran sorpresa en los asistentes.

Las galas estuvieron muy reñidas y figuras como Camilo Sesto y Christian Yaipén recibieron comentarios críticos que pusieron en duda su permanencia en el concurso. Al finalizar la noche, ambos artistas se abrazaron conmovidos y rompieron en llanto tras la salida de sus compañeros.

¿Podrán Christian Yaipén y Camilo Sesto sobreponerse a este golpe y seguir en competencia? No te pierdas lo que traerá la próxima gala de Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!