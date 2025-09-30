En la noche de eliminación, Yo Soy presentó a Luis Purizaca como Christian Yaipén, quien interpretó “Pagarás”. El imitador emocionó con la fuerza y sentimiento característicos del líder del Grupo 5.

El jurado quedó impactado con la interpretación. Carlos Alcántara comentó: “Te auguro mucho éxito, no sé qué pasará, pero te deseo lo mejor en tu carrera”. Jely Reátegui señaló: “Te ganaste el cariño de muchísima gente, hiciste el timbre más grave y eso está bien, pero tienes que mejorar la técnica”.

Ricardo Morán concluyó: “Tienes una luz propia que aparece cuando no estás preocupado, cuando hiciste los guapeos, todo se iluminó”.

¿Podrá Christian Yaipén convertirse en el gran referente de la cumbia en esta edición? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

