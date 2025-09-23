En Yo Soy, el verdadero Christian Yaipén fue el primero en dar su comentario luego de la participación de su imitador, generando una gran emoción entre el público y el propio concursante.

“Yo veo Yo Soy desde muchos años y para mí es un honor y una felicidad saber que me imitas, cuando te veo, siento que estoy en un video del Grupo 5”, expresó el cantante, arrancando aplausos en el set.

El líder del grupo norteño también lanzó un consejo: “Si estás en este programa, no basta con los lentes y el corte, hay que cuidarse la voz. Yo te vengo siguiendo, la voz es nuestra herramienta de trabajo y con esto vamos a sobrevivir”.

¿Seguirá sorprendiendo el imitador de Christian Yaipén en el programa? No te pierdas todo lo que viene en Yo Soy.

