En “Yo Soy”, Christian Yaipén llegó con la interpretación de “Mix Valentina”, después de haberse encontrado con el verdadero Christian Yaipén y recibir valiosos consejos. El imitador demostró haberlos trabajado en su show, logrando encender la pista y poner a bailar a todos los presentes.

Cachín comentó que el inicio fue muy bueno, pero que al avanzar en la canción lo sintió padeciendo mucho, llegando apenas con la voz. Aun así, destacó que en lo demás sí se parecía bastante. Jely Reátegui lo llamó a la calma, recordándole que su carisma y energía son arrulladores, pero que aún debía trabajar en el canto, afectado por los nervios y el desgaste. Finalmente, Ricardo Morán coincidió en que “Yo Soy” es una competencia muy exigente y le pidió cuidarse mucho, pues los nervios lo desconcentraban y su voz ya mostraba señales de cansancio.

¿Podrá Christian Yaipén superar los nervios y fortalecer su interpretación para las siguientes galas? Descúbrelo en “Yo Soy”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!