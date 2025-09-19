En Yo Soy, los conciertos siguen regalando momentos inolvidables y esta vez fue Christian Yaipén quien se robó la atención del público. El participante, que avanzó directamente a esta etapa de la competencia, interpretó “Motor y Motivo”, icónica canción del Grupo 5, y dedicó su presentación a su madre, visiblemente emocionada en la tribuna. “Mi madre siempre será mi motor y motivo”, expresó con sentimiento.

El jurado reaccionó con comentarios que marcaron la noche. Carlos Alcántara señaló: “Eres muy joven y tienes mucha carrera, ahora hiciste tu tarea, sentí un gran control de energía”.

Por su parte, Jely Reátegui comentó: “Felicitaciones por tu presentación, hay que mejorar la voz hablada”. Finalmente, Ricardo Morán advirtió: “Hay que cuidar a los talentos y creo que tú no te estás cuidando, estás disfónico, deberías entrenarte para esto. Estás en una competencia nacional, tienes que cuidarte”.

El público lo ovacionó y muchos lo consideran uno de los favoritos de esta temporada. ¿Podrá Christian Yaipén mantener su nivel y avanzar con fuerza en la competencia? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

