El programa Yo Soy presentó una de sus galas más esperadas con el encuentro entre Christian Yaipén y su imitador, Luisito del Perú. La expectativa fue enorme, pues el cantante de Grupo 5 llegó como jurado especial para evaluar a quien lo representa en el escenario.

Durante los días previos, el concursante confesó sentirse nervioso y afectado por dolores de garganta que le impidieron mostrar su mejor performance en ensayos. Sin embargo, frente a la presencia de su ídolo y con la motivación de dedicar la noche a su madre y familia, prometió dejar todo en la tarima.

El momento más llamativo ocurrió antes de su presentación, cuando las cámaras de Latina mostraron en pantalla dividida el parecido físico entre el artista original y su imitador. Tanto Christian Yaipén como Luisito del Perú tomaron la situación con humor y se rieron juntos, lo que alivió la tensión en el set.

¿Logrará Luisito del Perú conquistar al verdadero Christian Yaipén y seguir avanzando en Yo Soy Conciertos 2025? No te pierdas la gala completa.

