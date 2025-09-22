En Yo Soy, el imitador de Christian Yaipén vivió una gala llena de tensión, pues su desempeño vocal generó dudas en la mesa de jurados durante la Noche de Eliminación.

Jely Reátegui comentó: “Sé que estuviste mal de la voz, se te ha notado, es la vez en la que menos parecido he sentido el timbre de voz”. Mientras tanto, Carlos Alcántara expresó: “Tienes la forma de cantar de Christian, pero el timbre es mucho más agudo, físicamente te pareces, pero hay que trabajar más”.

Por último, Ricardo Morán señaló: “Tú logras hacer que todos crean que bailando, moviéndote y en la parte corporal seas Christian Yaipén, pero el timbre estuvo muy agudo, ese es el reto”.

¿Logrará recuperarse para seguir en competencia o será esta su última presentación? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!