En Yo Soy, el imitador de Christian Yaipén, conocido como Luisito del Perú, rompió en llanto tras recibir los comentarios de su ídolo. “Imagino lo que debe estar sintiendo Luisito, es de otro mundo y lo felicito”, comentó Franco Cabrera al ver la conmovedora escena.

El momento más emotivo llegó cuando Christian Yaipén se levantó de la mesa del jurado, abrazó a su imitador y hasta bromeó diciendo que “son igualitos”, lo que arrancó aplausos y sonrisas de todo el set.

¿Seguirá avanzando Luisito en el programa con el apoyo de su ídolo? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

