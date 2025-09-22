En la segunda noche de eliminación de Yo Soy, el imitador de Camilo Sesto, Pool Torres, subió al escenario para interpretar “Jamás”, tema icónico del cantante español con el que busca mantenerse en competencia y llegar a la siguiente etapa.

Tras su actuación, Jely Reátegui comentó: “Empezaste bien plantado, pero esto se fue desarmando, creo que los nervios te traicionaron”. Por su parte, Carlos Alcántara señaló: “Nosotros queremos que tú estés bien, tu reto es hacer que nosotros veamos a Camilo Sesto”.

Finalmente, Ricardo Morán opinó: “Esta canción es muy difícil, hay que seguir practicando”.

¿Podrá Camilo Sesto evitar la eliminación y mantenerse en los conciertos? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy.

