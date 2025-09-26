En la Noche de Eliminación de Yo Soy, el participante que imita a Camilo Sesto vivió una de sus galas más intensas. Con un registro lleno de matices y un estilo romántico, buscó convencer al jurado de que merece seguir en competencia.

Los comentarios reflejaron tanto elogios como exigencias. Jely Reátegui destacó: “Ha habido mucha entrega y disfrute, extrañaba esto; debes mejorar el acento español y cuida la sobreactuación”. Carlos Alcántara añadió: “Camilo Sesto es un personaje complicado de imitar, hoy tiraste toda la voz hacia afuera, por momentos estuviste afinado”. Mientras que Ricardo Morán concluyó: “Estuviste con mejor energía en el escenario, pero esta canción técnicamente te ha quedado grande, cuando era hora de subir, llegabas agarrándote del borde”.

¿Podrá Camilo Sesto superar este difícil momento y avanzar en la competencia? No te pierdas la próxima gala de Yo Soy Conciertos 2025.

