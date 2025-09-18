En Yo Soy, Camilo Sesto llegó una vez más al programa y deslumbró a todos con su potente voz e imitación. Después de su imitación y de la ovación del público, los jurados no esperaron más tiempo para comentar.

Por su parte, Carlos Alcántara halagó su canto y talento, pero o dejó de lado los pequeños detalles para que el imitador pueda perfeccionarse. Jely Reátegui estuvo igual de conmovida que su compañero, pero le recomendó mejorar la estabilidad en los pies y su porte en el escenario, a pesar de eso, no dudó en felicitarlo por su imitación.

Por otro lado, Ricardo Morán resaltó el aspecto actoral y emocional, señalando que aún le faltaba mejorar eso junto a la parte técnica, pues en eso se basaba la conexión con el público.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!