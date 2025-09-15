En la segunda gala de Yo Soy Conciertos 2025, el imitador Pool Torres cerró la noche interpretando a Camilo Sesto con el tema ¿Quieres ser mi amante?. Su caracterización y timbre cautivaron al público, aunque los nervios le jugaron una mala pasada.

Carlos Alcántara comentó: “Buen trabajo, tienes una voz muy cercana al timbre, pero creo que tuviste algunos problemas por tensión”. Por su parte, Jely Reátegui señaló: “Muy bien con la mirada, pero debe tener intención. Falta más sensualidad y galantería para tener una imitación redonda”. Finalmente, Ricardo Morán fue más estricto: “Camilo Sesto tenía una técnica impecable, te he sentido un poquito perdido”.

Con una de las voces más afinadas de la competencia, Pool Torres dejó claro que tiene mucho potencial, aunque necesita dominar mejor la técnica para consolidar su imitación.

¿Podrá Camilo Sesto afianzarse como uno de los favoritos en Yo Soy Conciertos 2025?

