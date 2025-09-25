En la tercera ronda de Yo Soy, Camilo Sesto volvió a deslumbrar con una de las canciones más icónicas de su repertorio: “Algo de mí”. Su interpretación, cargada de emoción y matices, hizo que el público respondiera con una ovación cerrada.

Carlos Alcántara comentó: “Aprendiste a estar en el escenario y dominarte, a nivel corporal hay un avance, pero no en la afinación”. Jely Reátegui agregó: “Te noté mucho más relajado que en las últimas presentaciones, ten cuidado con la pronunciación y disfruta más lo que está pasando”. Finalmente, Ricardo Morán señaló: “Estuviste mejor en la afinación, debo conmoverme con la historia y para que esta presentación no se sienta mecánica, debes dominar la parte técnica”.

¿Seguirá Camilo Sesto consolidándose como uno de los favoritos de esta temporada? Descúbrelo en Yo Soy Conciertos 2025.

