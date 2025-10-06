En la semana final de Yo Soy, la imitadora de Belanova vivió una noche especial al compartir el escenario con la imitadora de Mon Laferte, una de las artistas destacadas de temporadas anteriores. Juntas interpretaron el tema “Por ti”, en una presentación llena de emoción, armonías precisas y una estética visual elegante que cautivó al público.

Desde el primer verso, la voz dulce y pop de Belanova se fusionó con la potencia vocal de Mon Laferte, generando un contraste perfecto. La puesta en escena estuvo marcada por luces suaves y un acompañamiento musical impecable que elevó el nivel de la gala.

Jely Reátegui resaltó la unión entre ambas: “Hay una buena química entre las dos (…) tienes al personaje mejor integrado, cada vez tu conexión con la persona con la que compartes es mejor, el balance de energía entre las dos ha sido hermoso.” Carlos Alcántara destacó la propuesta: “Desde que empezó la canción, le peguaste a una nota arriba perfecta, las armonías perfectas, deberían cantar juntas, no lo sé”

Finalmente, Ricardo Morán aplaudió: “Cuando viene alguien pueden pasar muchas cosas, pero lo que ha pasado ahora: 1 + 1 ha salido 300, han explotado el escenario, esta presentación ha estado 600 veces mejor, la presencia de Oriana te ha dado confianza (…) creo que has hecho la mejor presentación de toda tu carrera”

¿Logrará Belanova asegurar su lugar en la gran final con esta actuación impecable? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña "PARTICIPA" para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón "PARTICIPAR", busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

