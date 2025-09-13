En Yo Soy, la imitadora de Joy, del dúo Jesse & Joy, se convirtió en la segunda participante en presentarse en la primera noche de conciertos. La joven, identificada como Ella Díaz, compartió su sentir durante los ensayos previos a su debut.

“Estoy tratando de concentrarme en lo que me han dicho”, confesó Ella, mientras ajustaba detalles para su primera gala. Con evidente emoción agregó: “Estoy bastante nerviosa pero hay que darle con todo”, reflejando la presión de este nuevo reto en su carrera como imitadora.

¿Podrá Ella Díaz consolidarse como una de las favoritas en esta etapa de conciertos? Descúbrelo en las próximas presentaciones de Yo Soy.

