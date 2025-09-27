En “Yo Soy”, después de una gala llena de presentaciones impactantes donde cada imitador dejó todo sobre el escenario, llegó el esperado momento de los anuncios de sentenciados y salvados.

Cachín fue el encargado de anunciar al primer salvado de la noche: José José, seguido por Ricardo Morán, quien nombró a Joy como segundo salvado. Finalmente, Jely Reátegui dio la noticia del tercer salvado: Denisse Guerrero (Belanova).

En cuanto a los sentenciados, Jely anunció al primero: Christian Yaipén; Cachín reveló al segundo: Paul McCartney, y Ricardo Morán cerró con el tercero: Nicky Jam. Para cerrar la ronda de anuncios, se confirmó que el último salvado fue Daddy Yankee, dejando a Makuko en sentencia.

¿Quiénes lograrán superar la eliminación y mantenerse en la competencia? No te pierdas las próximas galas de “Yo Soy”.

