Yo Soy Conciertos 2025: 2Unlimited hizo bailar con “Let the Beat Control Your Body”
La fiesta electrónica se encendió en el escenario con la presentación de 2Unlimited en Yo Soy.
En la tercera ronda de conciertos de Yo Soy, el dúo que imita a 2Unlimited presentó el tema “Let the Beat Control Your Body” y convirtió el set en una verdadera pista de baile. Con coreografía, energía y actitud, pusieron a todos a moverse al ritmo de los 90.
Jely Reátegui añadió: “Veo muchísima entrega, ustedes son el ejemplo de eso, me gusta que se hayan arriesgado a mostrar más sensualidad”. Por su parte, Ricardo Morán fue directo: “Nosotros les hemos dado con palo, los hemos mandado a sentencia y siguen luchando, esto está mejorando y me gusta verlos crecer”.
¿Podrá 2Unlimited seguir avanzando y consolidarse como uno de los dúos más fuertes de esta temporada? No te pierdas lo mejor de Yo Soy Conciertos 2025.
