La cuarta ronda de eliminación de Yo Soy Conciertos 2025 arrancó con pura energía de los 90 gracias a 2 Unlimited, quienes volvieron a llenar el escenario de ritmo y baile. Su imitación transportó al público a la época dorada de la música eurodance.

El jurado valoró la vibra del show. Carlos Alcántara comentó: “No me ha gustado del todo la presentación, pero felicito su esfuerzo”. Jely Reátegui añadió: “He visto evolución, hay que mejorar las expresiones, a seguir entrenando físicamente para terminar la canción sin estar extremadamente agotados”.

Finalmente, Ricardo Morán dijo: “El inicio no ha estado limpio, pero ha estado mejor que en otras presentaciones. Aún así, yo veo avances, la pregunta es si están mejorando a la misma velocidad que los demás”.

¿Lograrán mantenerse en carrera en esta etapa decisiva? No te pierdas lo que viene en Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!