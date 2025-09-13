En la primera gala de conciertos de Yo Soy 2025, la dupla 2 Unlimited, interpretada por Jaleni y Max, salió al escenario con toda la energía para cantar “No Limit”. Aunque demostraron entrega y un gran despliegue, los comentarios de los jurados fueron bastante estrictos.

Jely Reátegui señaló: “Nunca hay que justificarse, así hayan nervios y tensión, como tú te proyectas, yo te evalúo. Bien los dos, pero hay que trabajar en la energía para que no se agiten sobre el final”.

Por su parte, Ricardo Morán fue aún más duro: “Yo sentí que él era el eslabón débil, pero ahora los dos están igual de mal. A diferencia de la audición he sentido varios problemas en la afinación”.

¿Lograrán Jaleni y Max superar esta dura crítica y mantenerse en competencia? No te pierdas todo lo que pasa en Yo Soy 2025.

