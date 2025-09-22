En la reciente gala de Yo Soy Conciertos 2025, los imitadores de 2 Unlimited encendieron el escenario con una presentación llena de dinamismo que contagió a todos los presentes. Su performance desató los aplausos y la reacción inmediata del jurado.

Carlos Alcántara resaltó: “Me gusta que no arrugues, estás presente en todo momento. Hacen un lindo contraste entre los dos”. A su vez, Jely Reátegui comentó: “Ha habido avances, los felicito, hay que trabajar un poco más en el cuerpo”.

Mientras que Ricardo Morán concluyó: “Van creciendo poco a poco, esperemos que les alcancen los días”.

