En Yo Soy, 2 Unlimited volvió a sorprender con una presentación llena de ritmo y energía. Con una coreografía bien estructurada y una imitación vocal que hizo saltar y cantar al público, el dúo conquistó nuevamente el escenario.

Tras la actuación, los jurados compartieron sus impresiones. Jely Reátegui recordó con entusiasmo Space Jam, señalando que la canción le trajo grandes recuerdos, felicitando la evolución del dúo, aunque les advirtió: “No sean tan repetitivos, incorporen más de los artistas en ustedes”. Carlos Alcántara destacó la entrega y la fuerza que mostraron, pero reconoció que ya empieza a notar diferencias con los intérpretes originales.

Finalmente, Ricardo Morán fue más crítico y directo, dándoles recomendaciones técnicas para mejorar la imitación, aunque también aplaudió la potencia en la coreografía.

¿Podrá 2 Unlimited mantener la energía y superar las críticas de los jurados en su próxima presentación? No te pierdas todo lo que ocurre en Yo Soy.

