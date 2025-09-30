En Yo Soy, Max Cerna y Jaleni Egusquiza dieron vida al dúo 2 Unlimited con “Workaholic”. El público vibró con los beats electrónicos y la energía que se sintió en cada rincón del set.

Jely Reátegui fue la primera en opinar: “Faltó seguridad en sus rostros y expresiones, esperaba un poco más”. Luego, Carlos Alcántara señaló: “Ustedes saben lo que opino, deben darse cuenta que estuvieron inseguros, me preocupé porque sentí que no la estaban pasando bien, NO ME GUSTÓ”.

Deyvis Orozco, jurado invitado de hoy, dijo: “Estuvieron preocupados durante la primera parte de la canción, tienen que salir firmes desde el primer minuto”

Finalmente, Ricardo Morán destacó: “Ha sido una presentación tibia, necesitamos mucho más”.

