En la gala de Yo Soy, la tensión se siente cada vez más fuerte. En esta primera noche de eliminación, 2 Unlimited salió al escenario con toda su energía para intentar salvarse y continuar en competencia, interpretando su éxito “Tribal Dance”.

El dúo conformado por Max y Jaleni, imitadores del famoso grupo holandés, buscó reivindicarse luego de que en su debut no lograron clasificar directamente a la siguiente ronda. Esta vez, mostraron mayor compenetración y trabajo en equipo.

Tras su presentación, Jely Reátegui les dijo: “Por fin los he visto compenetrados, ha sido una presentación más sólida y contundente”. Mientras que Carlos Alcántara comentó: “Ricardo Morán te destruyó en el casting y en su debut en los conciertos superaste a tu compañera, hoy se empataron los dos, gran avance y gran presentación”.

Finalmente, Ricardo Morán señaló: “Esta presentación ha estado mejor, recuerden que esta dupla es holandesa y eso tiene un acento particular”.

¿Logrará 2 Unlimited quedarse en la competencia después de esta interpretación? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy para descubrirlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!