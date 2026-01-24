Steven Zevillano, ayudante de cocina y amante del rap, pisó el escenario para imitar a Canserbero. Ricardo Morán confesó que suele ser muy exigente con este personaje. Sin embargo, algo fue distinto esta vez: “No te siento recitando, siento que entiendes lo que estás diciendo”, señaló, reconociendo un mundo interior que pocas veces ha visto en imitadores del rapero venezolano.

Aunque el jurado fue claro en que hubo problemas técnicos y de ritmo, también coincidieron en que la emoción y la intención marcaron la diferencia. “Hay una energía que me emocionó”, comentó Cachín, destacando la solidez de su voz y la forma de transmitir el mensaje.

Finalmente, ambos jurados apostaron por su potencial y le dieron el sí, con la consigna de trabajar lo técnico sin perder la honestidad de su interpretación. ¿Logrará pulir su imitación sin apagar esa fuerza interior? ¿Hasta dónde puede llegar este Canserbero que sí se siente?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!