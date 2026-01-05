Willie Rengifo, quien se presentó decidido a imitar a Ed Sheeran. Antes de cantar, contó que su vínculo con la música empezó desde muy joven, tocando zampoña en el colegio, una experiencia que marcó su formación musical.

El jurado le pidió una segunda cancion con las indicaciones de susurrar más algunas frases, airear el timbre y suavizar la energía, observaciones que Willie aplicó de inmediato. “Cumpliste las indicaciones técnicas”, destacó Ricardo, valorando su capacidad de adaptación. Aunque señalaron que el timbre aún debía investigarse más, recibió dos sí y avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará acercarse aún más al personaje? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?

