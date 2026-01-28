Luis Alberto volvió por segunda vez con el mismo personaje: Javier Solís. Esta vez llegó más seguro, asegurando que había practicado y estudiado mejor al artista que lo marcó desde niño, especialmente porque “a mi mamá le gustaba mucho este cantante”.

Durante la audición, el jurado reconoció su avance, pero también fue muy específico en las observaciones. Ana explicó que Javier Solís tenía una forma muy particular de cantar: “Era una voz bostezada, engolada, como que abrazaba las frases y luego las soltaba”, algo que, según ella, aún no aparecía del todo en la interpretación.

Por su parte, Cachín fue claro al señalar: “Tú tienes un talento para cantar, pero como tú mismo. Como Javier Solís tienes solo la mitad”. Aunque coincidieron en que es un detalle que podría trabajarse con más ensayo y comparación directa con el original, los jueces fueron sinceros.

Con dos votos en contra, Luis Alberto no logró pasar a la siguiente ronda, pese a demostrar progreso y sensibilidad artística. ¿Le faltó tiempo para pulir el personaje? ¿Volverá a intentarlo una vez más?

