Wilmer regresó al casting decidido a intentarlo una vez más imitando a Feid. Al momento de la interpretación, Wilmer se presentó como Feid e intentó conectar con el flow característico del artista colombiano. Sin embargo, tras escucharlo, el jurado fue directo en sus devoluciones. Señalaron desafinaciones, falta de cercanía con la voz original y recordaron que, luego de haber visto y escuchado a varios imitadores de Feid —incluido el propio artista—, la distancia con el personaje era evidente.

Incluso tras pedirle un fragmento adicional a capela, las opiniones no cambiaron. El jurado coincidió en que aún le falta flow, técnica y, sobre todo, esa energía festiva que hace que la música de Feid conecte y ponga a bailar al público. Con comentarios sinceros pero respetuosos, los tres jurados votaron en contra y Wilmer no logró avanzar a la siguiente etapa del casting.

¿Volverá Wilmer con una propuesta más sólida y un flow más trabajado? ¿Se animará a intentarlo una tercera vez con Feid u otro personaje?

