Sanyer regresó por segunda vez al escenario tras haber tenido una buena recepción en su primer casting. Desde entonces, su vida cambió por completo: dejó su antiguo trabajo y hoy vive de su imitación a Beéle, realizando eventos y presentaciones constantes. “Estoy actualmente viviendo de eso”, contó emocionado.

En esta nueva oportunidad, destacó aún más su caracterización, elaborada por él mismo, y sumó un elenco de baile conformado por Renzo y Diego, con quienes ofreció un show completo de canto y baile. “No has perdido el tiempo”, señaló el jurado, valorando su crecimiento artístico.

Si bien coincidieron en que fue una muy buena audición, también fueron claros al recomendarle trabajar la técnica vocal para ganar cuerpo y evitar desafinaciones. “Bailas maravilloso, ese es tu fuerte”, le dijeron antes de darle el veredicto final. Con elogios, aplausos y un sí unánime, Sanyer pasó a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará esta vez? ¿Cómo seguirá evolucionando su personaje?

